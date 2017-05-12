中国央企：基础设施互联互通是“一带一路”建设优先领域，构建境外风控体系

路透北京5月12日 - 中国国资委主任肖亚庆称，央企深化一带一路建设，以基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目为重点，进一步明确国际化经营的重点区域、重点行业、重点项目，深化对外投资合作，并要着力构建境外风险防控体系。

人民日报周五刊登对其专访指出，着力构建境外风险防控体系，做好风险评估、预警和应对预案，加强对全球经济形势、行业发展态势、国际规则变化趋势的综合研究，按通行规则加强项目可行性分析论证，妥善防范和化解各类风险。并加强与国际投资机构、项目所在国当地企业的交流和合作，建立利益共享机制，实现互利共赢。

他指出，中央企业更好发挥作用，关键是要在国际化经营转型升级的过程中，深化与“一带一路”沿线国家和地区的务实合作，实现互利共赢。

而基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。要加快推进周边国家铁路、公路、电力、油气管线、通信、港口、机场、空间信息走廊等基础设施建设，推动实现互联互通。积极参与非洲国家高速铁路网、高速公路网、区域航空网的规划、建设和运营，推动非洲加快实现工业化。

他强调，中央企业参与“一带一路”项目建设，将有效带动当地就业、注重保护生态环境、积极参与公益事业，并加强创新，创新走出去模式，加快推进建营一体化、海外合作区建设、“资源、贷款、项目”一揽子合作等创新模式，搭建优势产业合作平台、高效产能合作平台、商产融结合平台、跨国并购重组平台等各类合作平台。