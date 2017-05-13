中国央行报告：“缩表”并不一定意味收紧银根，4月已转为“扩表”

路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。

央行网站周五晚间刊登报告全文表示，中国央行资产负债表更为复杂，资产方不仅包括对其他存款性公司债权等，更大块头的是外汇占款；负债方除了基础货币（现金、法定准备金和超额准备金等），还有大量的政府存款等。

“我国央行资产负债表的变化则还受到外汇占款、不同货币政策工具选择、财政收支乃至春节等季节性因素的影响，且作为发展中经济体，金融改革和金融调控模式变化也会对央行资产负债表产生影响，不能简单与国外央行进行类比。”报告称。

总体而言，今年第一季度央行“缩表”则与之前的原因有所不同。在外汇占款持续下降这一大背景不变的情况下，2月和3月末央行资产负债表较1月末分别下降了0.3万亿元和1.1万亿元，这次的“缩表”主要与现金投放的季节性变化及财政存款大幅变动有关，其中，春节前后现金投放的季节性波动是2月份“缩表”的重要原因；财政支出加快导致政府存款减少是3月份“缩表”的重要原因。

报告并强调，央行资产负债表的变化与保持银行体系流动性基本稳定可以并行不悖，既不能用过去几年的情况来衡量目前的流动性松紧状况，也不能将某些季节性因素引致的央行资产负债表变化视作货币政策取向的变化。

以下是央行货币政策执行报告中“ 如何理解所谓央行‘缩表’”专栏全文：

近期社会上对所谓央行“缩表”关注和议论较多。近年来全球范围内对央行资产负债表的关注度上升，与国际金融危机后主要发达经济体央行较多运用资产负债表等非常规货币政策工具有关，尤其是在近期全球经济形势有所好转的大环境下，部分经济体逐步退出“量化宽松”政策，美联储也开始考虑“缩表”问题，各方面对央行资产负债表的关注度进一步上升。但较之发达经济体央行，影响我国央行资产负债表变化的因素更加复杂，不宜简单类比。由于外汇储备很少、加之基本不使用准备金工具，发达经济体央行的资产负债表相对较为简单，其资产方主要是央行购买的政府债券等各类资产，负债方则主要是基础货币（法定准备金很少，多为超额准备金）。我国央行资产负债表则更为复杂，资产方不仅包括对其他存款性公司债权等，更大块头的是外汇占款；负债方除了基础货币（现金、法定准备金和超额准备金等），还有大量的政府存款等。由于资产负债表结构存在差异，发达经济体央行资产负债表的收缩和扩张，能够相对准确地反映银行体系流动性的变化，而我国央行资产负债表的变化则还受到外汇占款、不同货币政策工具选择、财政收支乃至春节等季节性因素的影响，且作为发展中经济体，金融改革和金融调控模式变化也会对央行资产负债表产生影响，不能简单与国外央行进行类比。

长期以来，人民银行资产负债表变化受外汇占款影响很大。2014年之前的较长一段时间，我国面临国际收支大额双顺差，央行外汇储备持续增加，并对应准备金以及央票的相应增长，人民银行资产负债表相应扩张较快。2014年下半年以来，随着国际收支更趋平衡，外汇占款总体呈现下降态势，央行“缩表”的情况也开始增多。2015年人民银行资产负债表曾收缩约2万亿元，2016年3月末较1月末也收缩了约1.1万亿元。这两次“缩表”，都是在外汇占款下降的大背景下发生的，同时也与降低准备金率有关。2015年全年5次普降准备金率， 2016年3月份也曾降准。与开展公开市场操作等具有“扩表”作用不同，降准只改变基础货币结构不增加基础货币总量。但降准后商业银行法定准备金会转化为超额准备金，具有投放流动性的作用，随着商业银行动用这部分流动性，超额准备金也会相应下降，由此产生“缩表”效应。降准还容易引起预期变化从而加剧外汇流出。在外汇占款减少和降低准备金率相互叠加、互相强化的情况下，更容易出现央行“缩表”的现象。

2017年第一季度央行再度出现“缩表”，2月和3月末人民银行资产负债表较1月末分别下降了0.3万亿元和 1.1万亿元。这一次的所谓“缩表”在外汇占款下降这一大背景不变的情况下，主要与现金投放的季节性变化及财政存款大幅变动有关。具体来看：现金投放的季节性波动是2月份“缩表”的重要原因。从机理上看，现金发行增加会减少银行体系流动性（超额备付金），需要央行相应给予补充，由于现金发行和超额备付都记在央行资产负债表中的基础货币项下，由此会导致央行“扩表”。节后现金回笼，会补充银行体系流动性，由此央行可以相应减少流动性投放，表现为其他存款性公司债权的减少，从而出现春节前央行“扩表”而节后“缩表”的现象。2017年春节恰巧在1月末，春节前现金大量投放，当月现金发行增加2.2万亿元，若不考虑其他因素会导致央行相应“扩表”；春节后的2月份现金回笼1.7万亿元，若不考虑其他因素则会导致央行相应“缩表”。与往年不同的是，2017年央行通过临时流动性便利（TLF）在春节前提供了部分流动性支持，TLF工具在基础货币总量基本稳定的情况下，通过调整基础货币结构满足了现金需求。因此，2017年1月份基础货币扩张幅度不大，2月份现金回笼的影响也相对较小，当月基础货币仅下降0.5万亿元，加之2月份财政存款增加了0.2万亿元，部分对冲了现金回笼的影响，由此2月份央行“缩表”仅0.3万亿元。

财政支出加快是3月份“缩表”的重要原因。2017年3月份财政支出加快，央行资产负债表上的政府存款减少0.8万亿元，比上年同期多减0.6万亿元。财政支出后会转化为银行体系的流动性，反映为央行资产负债表上政府存款下降、超额备付金上升，虽然静态看并不改变央行资产负债表的规模而仅影响其结构，但动态看由于央行会相应减少流动性投放，表现为其他存款性公司债权的减少，由此也会产生“缩表”效应。这一点从央行资产负债表上就能看出，虽然3月份基础货币总量基本稳定，但央行主要因财政存款下降较多“缩表”了0.8万亿元。

商业银行合意流动性水平的变化对资产负债表也有一定影响。近年来，随着对存款准备金实施双平均法考核以及公开市场操作频率提高至每日操作等，商业银行的预防性流动性需求总体趋于下降，在一定程度上也会对央行资产负债表产生影响。根据形势变化和供求因素，人民银行合理搭配工具组合，保持了流动性中性适度和基本稳定。这意味着央行资产负债表的变化与保持银行体系流动性基本稳定可以并行不悖，既不能用过去几年的情况来衡量目前的流动性松紧状况，也不能将某些季节性因素引致的央行资产负债表变化视作货币政策取向的变化。

总的来看，我国央行资产负债表的变化要受到外汇占款、调控工具选择、春节等季节性因素、财政收支以及金融改革和调控模式变化等更为复杂因素的影响，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，比如在资本流出背景下降准会产生“缩表”效应，但实际上可能是放松银根的，因此不宜简单与国外央行的“缩表”类比。对此应全面、客观看待，并做更深入、准确的分析。由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份人民银行资产负债表已重新转为“扩表”。 （完）

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 李铮; 审校 张喜良)