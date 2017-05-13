中国央行报告：经济基本面支持人民币汇率稳定，将加大市场决定汇率力度

路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，尽管受美联储货币政策正常化节奏、特朗普政府减税政策以及其他国际政治经济事件等影响，未来美元走势还有不确定性，但国内影响人民币汇率的积极因素有望延续，经济基本面等因素将继续支持人民币在合理均衡水平上保持基本稳定。

央行网站周五晚间刊登报告全文表示，近两年人民币对美元汇率有所贬值，但贬值总体来说是有序的。随着人民币国际化进程的推进，将来会有更多的贸易和投资使用人民币，人民币将继续保持在国际货币体系中的稳定地位。

“继续坚持汇率市场化改革方向，加大市场决定汇率的力度，...也将进一步优化宏观审慎政策框架，对资本流动进行逆周期调节，促进国际收支双向平衡。”报告称。

报告显示，2005年汇改至今年3月末，人民币兑美元汇率中间价累计升值19.96%，国际清算银行测算的名义有效汇率升值35.15%，实际有效汇率升值44.23%。无论是相比发达经济体货币还是新兴市场货币，人民币的波动率较低，币值也较为坚挺，人民币在全球货币体系中表现出稳定强势货币特征。

以下是央行货币政策执行报告中“ 如何看待人民币在国际货币体系中的稳定强势地位”专栏全文：

2005年以来，中国人民银行稳妥有序地推进人民币汇率市场化形成机制改革。逐步将人民币对美元汇率浮动幅度由0.3%扩大至2%，先后取消了银行对客户非美货币和美元挂牌汇率浮动区间限制。2015年以来，人民银行又进一步强化了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，提高了汇率政策的规则性、透明度和市场化水平。

2005年以来的汇改取得了显着效果，人民币汇率弹性不断增强，在合理均衡水平上保持了基本稳定。2005年汇改至2017年3月末，人民币兑美元汇率中间价累计升值19.96%，国际清算银行测算的名义有效汇率升值35.15%，实际有效汇率升值44.23%。无论是相比发达经济体货币还是新兴市场货币，人民币的波动率较低，币值也较为坚挺，人民币在全球货币体系中表现出稳定强势货币特征。

近两年，受美联储退出量化宽松政策及至加息、英国脱欧、特朗普政府政策的不确定性以及一些国际政治事件等因素的影响，人民币对美元汇率有所贬值，但贬值总体来说是有序的，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。应当看到，在美元走强的大背景下，全球主要货币对美元大多都有所贬值。比如，2014年下半年至 2017年3月末，欧元、日元、英镑和澳元分别对美元贬值22.13%、8.85%、26.82%和19.67%，巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印度卢比和南非兰特分别对美元贬值29.48%、38.99%、7.36%和 20.47%，同期人民币兑美元汇率中间价仅贬值10.83%，贬值幅度小于多数主要发达经济体和新兴经济体货币。同时，国际清算银行测算的人民币实际有效汇率和名义有效汇率还分别升值了6.00%和5.10%。

应当看到，汇率根本上是由经济基本面的相对变化决定的。随着中国经济运行中的积极变化和亮点进一步增多，市场预期更为乐观，我国跨境资本流动趋向平衡，外汇形势总体有所缓和。2017年以来人民币汇率双向浮动，趋于均衡，人民币对美元略有升值，对一篮子货币汇率也保持了基本稳定。总的来看，尽管受美联储货币政策正常化节奏、特朗普政府减税政策以及其他国际政治经济事件等影响，未来美元走势还有不确定性，但国内影响人民币汇率的积极因素有望延续，经济基本面等因素将继续支持人民币在合理均衡水平上保持基本稳定。2016年10月人民币正式加入国际货币基金组织SDR货币篮子，人民币与美元、欧元、日元、英镑共同成为国际货币基金组织认可的储备货币。随着人民币国际化进程的推进，将来会有更多的贸易和投资使用人民币，人民币将继续保持在国际货币体系中的稳定地位。

下一阶段，中国将继续坚持汇率市场化改革方向，加大市场决定汇率的力度，进一步增强人民币汇率弹性，有序完善以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制，稳妥有序地推进人民币国际化进程，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。同时也将进一步优化宏观审慎政策框架，对资本流动进行逆周期调节，促进国际收支双向平衡。（完）

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 李铮; 审校 张喜良)