中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革

路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。

央行网站周五刊登报告全文表示，造成物价涨幅回落的原因是多方面的，在应对上坚持了区别对待、抓住重点、多措并举、统筹兼顾的原则。对需求面的过快收缩，货币政策给予必要的逆周期调节；对由供给改善、成本下降以及产能过剩导致的物价下行压力，总需求政策则保持一定克制。

“由于经济下 行压力主要来自内生增长动力不足，根本上需要通过推动供给侧结构调整和改革，培育和形成新的内生经济增长动力。”央行称。

以下是央行货币政策执行报告中“工业生产者出厂价格指数（PPI）及其变化”专栏全文：

PPI是反映某个时期内生产领域价格变动情况的重要指标，主要用来衡量工业生产者出厂价格变动趋势和变动幅度，包含了原油、铁矿石、钢铁等生产资料价格和衣着、耐用品、日用品等生活资料价格。近几年PPI走势呈现出由持续下行到快速回升的转折性变化，成为宏观经济领域引人关注的现象。

从走势变化看，PPI同比涨幅自2012年3月到2016年8月连续54个月运行在负值区间，尤其是在2014年7月到2015年10月降幅连续扩大。2015年11月以来，同比PPI呈现快速回升态势， 并在2016年9月结束了连续54个月的负增长，从最低时的-5.9%回升至2016年12月的5.5%。

在PPI持续下行和在负值区间运行阶段，市场上曾出现关于通缩风险的担忧。不过值得注意的是，较之1997年至2002年期间那一轮较为“典型”的通缩（CPI和PPI走势一致，共向变化，1998年、1999年和2001年CPI和PPI涨幅均为负值，物价水平全面下降），2012年以后的物价变化则呈现出更为复杂的结构性特征：一是PPI长期在负值区间运行，但CPI涨幅一直保持正增长。若再观察房价变化，情况就更复杂分化。二是PPI与CPI之间的缺口明显扩大。1997年至2002年期间，CPI与PPI之差平均为1.5个百分点，但在2012年至2015年10月期间，CPI与PPI之差的均值增大至4.7个百分点。

有研究发现，劳动年龄人口增长趋缓后劳动力价格刚性上升及全球大宗商品价格大幅下行以及国内较为突出的产能过剩矛盾等，可以较好解释当时PPI长期负增长以及PPI与CPI缺口明显扩大等现象，相比而言这期间需求变化的影响和冲击并不很强。由于造成物价涨幅回落的原因是多方面的，在应对上坚持了区别对待、抓住重点、多措并举、统筹兼顾的原则。对需求面的过快收缩，货币政策给予必要的逆周期调节；对由供给改善、成本下降以及产能过剩导致的物价下行压力，总需求政策则保持一定克制；由于经济下行压力主要来自内生增长动力不足，根本上需要通过推动供给侧结构调整和改革，培育和形成新的内生经济增长动力。

2015年末，中央经济工作会议提出要在适度扩大总需求的同时，推进供给侧结构性改革，实施好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。在供求的共同作用下，PPI涨幅出现回升。去产能、去库存步伐加快，有助于从供给端解决产能过剩问题，加快结构调整和优化。同时，房地产销售逐步回暖，地方政府债务置换力度加大，M1增速持续回升，总需求企稳并有所回升，PPI与货物周转量、发电量增速变化等相关性较高，也表明由房地产、基建拉动的重化工业回暖可能是推升 PPI回升的重要原因，PPI回升后企业加速补库存又进一步放大了需求。PPI 回升一定程度上反映了去产能取得积极进展、经济景气回升，也有助于防止通缩预期，改善企业利润。当然也要看到，PPI 回升仍在较大程度上受到房地产、基建和重化工业回升的拉动，企业效益改善尚主要集中在煤炭、钢铁、化工等上中游行业，显示经济的结构性矛盾仍然比较突出。下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。 （完）

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 李铮; 审校 杨淑祯)