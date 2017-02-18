中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放

路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。

央行网站周五刊登报告全文表示，人民币正式加入SDR，中国债券市场纳入国际主要债券指数取得进展，境外机构、特别是央行类机构对人民币资产的配置需求进一步增加。央行积极推动境内金融机构赴境外发行人民币债券，并稳步推进境外机构在银行间债券市场发行债券。

“SDR计价债券的推出，有利于丰富我国债券市场交易品种，促进我国债券市场的开放与发展，也是扩大 SDR使用的标志性事件，对于增强国际货币体系的稳定性和韧性具有积极意义。”央行称。

以下是央行货币政策执行报告中“债券市场对外开放稳步推进”专栏全文：

近年来，中国债券市场对外开放稳步推进，在“走出去”和“引进来”方面取得了显着进展。人民币正式加入SDR，中国债券市场纳入国际主要债券指数取得进展，境外机构、特别是央行类机构对人民币资产的配置需求进一步增加。为积极应对新形势，人民银行采取一系列有效措施，进一步扩大债券市场的对外开放，以更好满足境外机构投资者对人民币资产的需求，稳步扩大人民币的国际使用，促进跨境资本流动双向平衡。

“走出去”方面：积极推动境内金融机构赴境外发行人民币债券。为统用两个市场、两种资源，落实“一带一路”战略，2007年人民银行与发改委共同发布了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券暂行管理办法》，允许符合条件的境内金融机构赴港发行人民币债券。迄今，已有十余家境内金融机构法人赴港发行人民币债券。2013年以来，中国工商银行、国家开发银行、中国建设银行又先后赴伦敦试点发行人民币债券65亿元，中国银行、中国农业银行等也先后在境外发行了外币二级资本债券、绿色债券。此外，2009年至2016年财政部在香港和伦敦发行人民币国债共计1,670亿元。

“引进来”方面：一是稳步推进境外机构在银行间债券市场发行债券。2005年，人民银行与财政部等部门共同发布了《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》，允许国际开发机构在境内发行人民币债券，国际金融公司和亚洲开发银行率先在银行间债券市场发行 40 亿元人民币债券。2013 年，境外非金融企业在境内债券市场筹集人民币资金的渠道建立，境外非金融企业在银行间市场交易商协会注册后即可在银行间市场发行熊猫债。2015年9月，香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司，作为国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券，成为继国际开发机构和境外非金融企业之后银行间债券市场的又一类发行主体。此后，加拿大不列颠哥伦比亚省、韩国、波兰政府等也获准在银行间债券市场发行人民币债券。截至 2016年末，中国债券市场境外发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发行 631 亿元人民币熊猫债。此外，2016 年8月，世界银行（国际复兴开发银行）在银行间债券市场成功发行第一期特别提款权（SDR）计价债券。SDR计价债券的推出，有利于丰富中国债券市场交易品种，促进中国债券市场的开放与发展，也是扩大SDR使用的标志性事件，对于增强国际货币体系的稳定性和韧性具有积极意义。

二是不断开放境外机构投资银行间债券市场，并持续提升管理的市场化程度与投资的便利性。自2010年以来，人民银行先后允许符合条件的境外央行或货币当局、主权财富基金、国际金融组织、人民币境外清算行和参加行、境外保险机构、RQFII和QFII进入银行间债券市场。2015年6月，人民银行允许已进入银行间债券市场的境外人民币业务清算行和参加行开展债券回购业务。2015年7月，人民银行对于境外央行类机构（境外中央银行或货币当局、主权财富基金、国际金融组织）投资银行间债券市场推出了更为便利的政策，并明确其业务范围可扩展至债券现券、债券回购、债券借贷、债券远期以及利率互换、远期利率协议等交易。2016年2月以来，人民银行发布了中国人民银行公告〔2016〕3号及相关配套政策，将境外投资主体范围进一步扩大至境外依法注册成立的各类金融机构及其发行的投资产品，以及养老基金等中长期机构投资者。为进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场，人民银行还指导支持相关市场基础设施开展跨境合作，同时，积极与有关部门沟通协调，推动丰富外汇风险对冲工具，并协调明确和完善相关的法律、税收、会计、审计政策、评级等制度，优化中国债券市场软环境。截至2016年末，已有407家境外机构进入银行间债券市场，较上年末增加105家。2017年1月，国际三大债券指数供应商之一的彭博公司宣布，将新推出两只包含中国债券市场的综合债券指数，这将有利于吸引更多境外资金投资中国债券市场。

下一步，人民银行将按照人民币国际化和资本项目可兑换的总体部署，加强统筹规划，把握好渐进可控、平衡效率与安全的原则，进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。（完）

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 李铮; 审校 杨淑祯)