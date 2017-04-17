中国央行：中性政策下外储减少可用降准对冲，降息不一定--货币政策委员

路透上海4月17日 - 第一财经网站周日晚间引述中国人民银行货币政策委员会委员樊纲称，外汇储备下降趋势尚未结束，在此背景下若出现降准是很正常的。结合今年货币政策目标和3月份金融数据，降息则不一定，因后者影响因素过多。

他在接受一财专访时表示，中国外汇储备仍有可能继续减少，“如果在这种情况下看到降准，可不是要放松货币，它是保持中性，什么意思？就是它不使货币减少，我通过降准的办法保持一定量的货币。”

此前官方数据显示，中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观。若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。

樊纲认为，特朗普政府减税和加大基础设施投资已是定局，因此短期来看，美元还是会走强。因上述措施将吸引各国投资，从而增加美元筹码，同时会使国际的原油、大宗商品也具有走强的趋势。

针对“汇率最不值得保，外储值得保”的有关观点，他表示，人民币汇率将一定逐步走向灵活，不存在什么可保的问题。但任何一个国家，都不希望看到货币和外汇储备发生大波动、大跳水、大升值或者大贬值，因此会采取一些措施，让它比较平稳地过渡，最近所谓市场上观察到的一些现象都属于这一类。