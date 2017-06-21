中国央行：债券通管理办法正式发布，删除北向通无投资额度限制条款

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透上海6月21日 - 中国央行周三正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，与此前征求意见稿相比，主要差别在于正式文件中删除了“北向通”没有投资额度限制这一条款。
央行今日下发的关于债券通的“1号令”中，在删除上述条款后，并没有对投资额度给出新的明确规定。
支付结算方面，债券通正式管理办法明确资金支付需通过人民币跨境支付系统办理，征求意见稿中的人民币大额支付系统不再保留。
另外，境外投资者使用外汇投资的债券到期或卖出后不再投资的，原则上仍应兑换回外汇，正式办法强调换回外汇汇出，并通过香港结算行办理。
中国央行于5月末就债券通业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。(完)
参看管理办法全文，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。