中国央行：健全风险监测预警和早期干预机制，完善风险处置预案--官员

路透北京7月18日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊周一表示，央行将健全风险监测预警和早期干预机制，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，完善金融风险处置预案，防止单体局部风险演变为系统性全局风险。

人民日报周二援引他并称，央行将强化宏观审慎管理和系统性风险防范职责，以“一盘棋”的思维和手段来维护国家金融稳定；并坚定执行稳健的货币政策，处理稳增长、调结构、控总量的关系。

此外，补齐监管短板，加强系统重要性金融机构和金融控股公司等的规制建设，统一同类金融业务的监管规则，规范综合经营和产融结合，推进功能监管和行为监管，落实监管问责。

“设立国务院金稳会，是为了加强监管协调，补齐监管短板，有效防控系统性金融风险，促进金融体系健康发展，提高金融业服务实体经济的水平。”陆磊称。

他强调，当前中国系统性金融风险总体可控，但不良资产风险、流动性风险、影子银行风险、外部冲击风险、房地产泡沫风险、政府债务风险、互联网金融风险等正在积累，金融市场套利投机泛滥，大案要案不断滋生。而金融监管不协调、监管缺失、执法不严等问题不断暴露，不适应跨行业、跨市场金融产品创新发展。

他并指出，要坚持协同防范，统筹协调，加强金融基础设施的统筹监管和互联互通，推进金融业综合统计和监管信息共享，形成合力；促进金融机构完善公司治理，优化股权结构，建立正向激励约束机制，强化风险内控机制建设，加强外部市场约束。

同时，要贯彻新发展理念，坚持标本兼治，运用市场化法治化手段，深化金融改革，积极稳妥推动金融业对外开放，推进“一带一路”建设中的金融创新，做好相关制度设计，让金融更好地服务实体经济。

中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短板，设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)