中国央行：将继续稳妥推进债券市场对外开放--专栏

路透北京7月4日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告2017称，下一步将继续稳妥推进债券市场对外开放，按照人民币国际化和资本项目可兑换的总体部署，加强统筹规划，把握好渐进可控、平衡效率与安全的原则，进一步推动境外机构到境内发债、境内机构到境外发债，为境外机构投资者投资银行间债券市场提供更大便利。

以下为中国央行专栏“债券市场对外开放进一步扩大”全文：

近年来，随着人民币跨境和国际使用的领域和范围逐步扩大，我国债券市场对外开放稳步推进。

发行方面，2005年，人民银行与财政部等相关部门共同发布了《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》，允许国际开发机构在境内发行人民币债券，国际金融公司和亚洲开发银行率先在银行间债券市场发行40亿元人民币债券。2013年，境外非金融机构在银行间债券市场人民币债券融资的渠道建立，戴姆勒股份公司在银行间债券市场发行人民币债务融资工具150亿元。2015年9月，香港上海汇丰银行有限公司和中国银行（香港）有限公司在银行间债券市场发行人民币债券。此后，加拿大不列颠哥伦比亚省、韩国、波兰政府等获准在银行间债券市场发行人民币债券。

截至2016年末，我国债券市场境外发债主体已包括境外非金融企业、金融机构、国际开发机构以及外国政府等，累计发行631亿元人民币熊猫债。2016年8月，世界银行在银行间债券市场成功发行第一期特别提款权（SDR）计价债券，进一步丰富了我国债券市场交易品种， 有利于促进债券市场的开放与发展，扩大SDR使用，增强国际货币体系的稳定性。

交易方面，境外机构投资银行间债券市场的主体范围和投资范围不断扩大。近年来，人民银行先后允许符合条件的境外央行或货币当局、主权财富基金、国际金融组织、人民币境外清算行和参加行、境外保险机构、RQFII和QFII进入银行间债券市场，开展债券现券、债券回购等多种业务。在2015年7月扩大对央行类机构开放程度的基础上，2016年， 人民银行将境外投资主体范围进一步扩大至境外依法注册成立的各类金融机构及其发行的投资产品，以及养老基金等中长期机构投资者。截至2016年末，已有407家境外机构进入银行间债券市场，较上年末增加105 家。

下一步，人民银行将继续稳妥推进债券市场对外开放，按照人民币国际化和资本项目可兑换的总体部署，加强统筹规划，把握好渐进可控、平衡效率与安全的原则，进一步推动境外机构到境内发债、境内机构到境外发债，为境外机构投资者投资银行间债券市场提供更大便利。（完）

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