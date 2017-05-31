中国央行：就“债券通”公开征求意见，境外投资人只能在离岸对冲汇率风险

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月31日 - 中国央行周三就“债券通”业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。
意见稿提到，境外投资者可使用自有人民币或外汇投资。使用外汇投资的，在其投资的债券到期或卖出后，原则上应兑换回外汇。境外投资者可通过债券持有人在香港结算行办理“北向通”下的外汇风险对冲业务。“北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。
中金公司固定收益研究团队指出，要吸引境外投资者，需要降低离岸对冲成本。近期离岸人民币升值，有助于降低这一成本。
意见稿还称，符合要求的境外投资者可通过“北向通”投资银行间债券市场，标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种，并可参与债券市场的发行认购；且“北向通”没有投资额度限制。
央行在《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法（公开征求意见稿）》中提及，该办法只限用“北向通”，“南向通”则另行规定。意见反馈于下周三（6月7日截止）。
中金公司固定收益研究团队也指出，此前银行间开户不能参与一级市场，这次北向通有所突破，提高了参与便利性。对于承销商，也避免了中间环节。
此外，意见稿称，央行和外管局将对“北向通”进行监督管理，防范利用“北向通”进行违法违规套利套汇等活动。
中国央行本月中旬与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。（完） (发稿 朱泉君/毕晓雯 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为