中国央行：扩大“一带一路”沿线股权和债券融资市场的连通性--周小川

路透上海5月15日 - 中国央行行长周小川表示，希望“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家进一步推动股票和债券市场等资本市场发展，扩大股权、债券融资市场的连通性。

他在周日召开的“一带一路”国际合作高峰论坛“促进资金融通”平行主题会议上发言指出，资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。政府的资源有限，需要加强政府和市场的分工协作，坚持以企业为主体，市场化运作，才能保证投融资的可持续性。

“‘一带一路’的核心是共商、共建和共享，不能靠一个国家单打独斗，需要沿线国家共同努力才能搞好投融资合作。”他称。

周小川并阐述了资金融通四大建设性想法。首先，“一带一路”建设具有项目回收周期较长、资金需求规模巨大等特点，开发性金融可以在其中发挥重要作用。既可连接政府与市场、整合各方资源，又可为特定需求者提供中长期信用支持，还能对商业性资金起引领示范作用，以市场化方式予以支持。

根据中国的经验，开发性金融是指服务国家战略、依托信用支持、不靠政府补贴、市场运作、自主经营、注重长期投资、保本微利、财务上有可持续性的金融模式。长期以来，世界银行、欧洲复兴开发银行和泛美行等开发性金融机构为发展中国家提供了大量融资。

二是推动商业银行开展网络化布局，为贸易和投资提供更好的金融服务。“一带一路”建设不仅需要投融资合作，还涉及大量配套金融服务，包括代理行关系、银团贷款、资金结算和清算、项目贷款、账户管理、风险管理等。

他谈到，亚洲金融合作协会已于近期正式成立，将为区域内的金融合作提供广泛的支持。中国工商银行 与巴基斯坦、乌兹别克斯坦、奥地利等沿线国家主要银行共同发起了“一带一路”银行合作行动计划，建立了银行常态化合作交流机制。随着条件成熟，未来可继续探讨深化合作的形式。

同时，“一带一路”应积极发挥本币在“一带一路”建设中的作用。在“一带一路”建设中，积极使用本国货币有助于有效动员当地储蓄、有利于降低换汇成本、有利于维护金融稳定等；应加强金融基础设施互联互通，推动以社区银行、互联网/电信支付为代表的普惠金融发展。