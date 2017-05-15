中国央行：现阶段扩大丝路基金规模非常必要，前期已累积大量项目--副行长

在易纲看来，丝路基金在金融方面有不同于其他金融机构的四方面独特之处。一是具有高效的决策机制。丝路基金是服务于“一带一路”的中长期投资基金，在遇到重大投资项目时，可以主动快速做出决策，把握市场机遇，在风险可控的基础上实现经营的可持续性和盈利性。 二是能与已开展的贷款等投融资形成互补。以前中国开展的融资多以贷款为主，丝路基金通过以股权为主的多种投融资方式，可根据地区、行业或项目类型分设子基金，坚持互利共赢，商业化运作，可与已开展的债权融资相互配合，充分发挥各自优势，形成互补。 三是灵活开展联合融资，发挥杠杆撬动作用。丝路基金通过与国际开发机构、境内外金融机构等发起设立共同投资基金等方式开展合作，既扩展了融资来源，有助于更好地推动“一带一路”建设，也可以更好地降低融资风险。据粗略估算，目前丝路基金所参与项目涉及的总投资额已达到800亿美元。 四是发挥中长期投资对项目的支持作用，为一些建设和运营期限较长、私人资本进入较少的项目提供比较稳定的资金来源。