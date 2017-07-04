中国央行：积极稳妥降低企业杠杆率，推进市场化债转股--专栏

路透北京7月4日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告2017称，下一步，需要继续探索创新，完善制度设计，落实配套政策，为市场化债转股进一步营造良好的市场和政策环境，坚定不移地推进市场化债转股取得实效。

以下为中国央行专栏“积极稳妥降低企业杠杆率”全文：

近年来，我国企业杠杆率高企，债务规模增长过快，企业债务负担不断加重。在国际经济环境更趋复杂、我国经济下行压力仍然较大的背景下，一些企业经营困难加剧，一定程度上导致债务风险上升。为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，促进建立和完善现代企业制度，增强经济中长期发展韧性，发展改革委、人民银行、财政部和银监会四部委牵头研究制定降低企业杠杆率和市场化债转股的政策。

2016年10月10日，国务院公布了《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》。主要明确了以下内容：一是降杠杆的总体思路。坚持积极财政政策和稳健货币政策，以市场化、法治化方式，通过标本兼治、综合施策积极稳妥降低企业杠杆率，助推供给侧结构性改革，助推国有企业改革深化，助推经济转型升级和优化布局，为经济长期持续健康发展夯实基础。

二是降杠杆工作遵循市场化、法治化、有序开展、统筹协调的原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，依法依规开展降杠杆工作。三是降杠杆的具体途径。通过推进企业兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活企业存量资产、优化企业债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法依规实施企业破产、积极发展股权融资等七个途径，平稳有序降低企业杠杆率。四是降杠杆的政策环境与配套措施。

文件提出从落实和完善降杠杆财税支持政策、加强市场主体信用约束、强化金融机构授信管理、健全投资者适当性管理制度、减轻企业社会负担、做好企业重组中的职工分流安置工作、落实产业升级配套政策、严密监测和有效防范风险、规范履行相关程序以及更好发挥政府作用等方面营造降杠杆的良好环境。

市场化债转股是降低企业杠杆率的重要举措，是稳增长、促改革、调结构、防风险的重要结合点，可以有效降低企业杠杆率，增强企业资本实力，防范企业债务风险，有利于帮助企业降本增效，增强竞争力， 有利于推动企业股权多元化，促进企业改组改制，完善现代企业制度。市场化法治化是本次债转股的突出特征，转股对象企业市场化选择，转股资产市场化定价，资金市场化筹集，股权市场化管理和退出，并要依法依规有序开展。

一是严禁“僵尸企业”、失信企业和助长产能过剩的企业实施债转股。二是市场化债转股绝不是免费午餐。本次债转股的债权转让、转股价格将依据市场形成的公允价格自主协商确定，相关主体要自主决策、自担风险、自享收益，政府不承担损失的兜底责任。

三是债转股资金主要是市场化方式筹集，鼓励实施机构依法依规面向社会投资者募集资金，有序引导社会资金转化为社会资本。四是政府不干预市场化债转股的具体事务，不搞拉郎配。政府在本次债转股的职责定位是制定规则、完善政策、依法监督，维护公平竞争的市场秩序，保持社会稳定，做好职工合法权益保护等社会保障工作，确保债转股在市场化、法治化轨道上平稳有序推进。

自《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》发布以来，商业银行等市场主体按照市场化法治化原则，做了有益的探索和创新，市场化债转股取得明显进展。从已签约项目看，市场化债转股能有效降低企业资产负债率，起到了去杠杆、降成本、促进企业改组改制、优化融资结构等作用。下一步，需要继续探索创新，完善制度设计，落实配套政策，为市场化债转股进一步营造良好的市场和政策环境，坚定不移地推进市场化债转股取得实效。（完）

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