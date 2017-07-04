中国央行：稳步有序开放银行卡清算市场，形成多品牌同台竞争格局--专栏

路透北京7月4日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告2017称，未来将实现国内银行卡清算市场参与主体多元化，稳步形成多个银行卡品牌同台竞争的市场化格局，为产业各方提供差异化、多样化的银行卡清算服务，带动银行卡产业结构持续优化，促进银行卡产业健康有序发展。

以下为中国央行报告中“专栏 稳步有序开放银行卡清算市场”全文：

近年来，我国银行卡业务规模实现了快速增长，截至2016年底，全国银行卡在用发卡数量达到61.25亿张，交易笔数1 154.74亿笔，交易金额741.81万亿元。银行卡业务规模的增长和多样化、创新性发展，对银行卡清算服务的水平和效率提出了更高的要求。

为继续深化金融改革，健全支付服务市场化机制，2015年4月，国务院印发了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，标志着我国人民币银行卡清算市场对内对外全面开放。2016年6月，人民银行会同银监会制定发布了《银行卡清算机构管理办法》作为银行卡清算市场准入的配套实施细则。相关制度明确了银行卡清算机构的准入机制，规定了银行卡清算机构在筹备、开业、机构变更等环节的具体条件与办理程序， 以及银行卡清算机构拟任董事和高级管理人员任职资格等要求。

针对境外银行卡清算机构已开展部分跨境外币银行卡清算业务的现状，制度明确仅为跨境交易提供外币清算服务的境外机构原则上无需在境内设立清算机构，但应遵守有关业务管理要求并履行报告义务。如果其服务对境内银行卡清算体系稳健运行或对公众支付信心造成重大影响，则应当在境内设立机构，依法申请准入。

推进银行卡清算市场开放是深化金融改革的措施之一，我国银行卡清算市场各项制度的建立和完善将吸引更多的主体参与市场合作。未来将实现国内银行卡清算市场参与主体多元化，稳步形成多个银行卡品牌同台竞争的市场化格局，为产业各方提供差异化、多样化的银行卡清算服务，带动银行卡产业结构持续优化，促进银行卡产业健康有序发展。

同时，银行卡清算服务市场化机制的逐步建立，将为广大消费者和持卡人带来更加个性化的银行卡支付产品，营造更加安全便捷的支付环境， 不断满足公众日益多样化的支付需求，提升消费便利和生活品质，为金融消费者提供更好的支付服务。（完）

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