中国房地产：上市房企资产规模增速放缓，未来部分房企资金链或面临压力--中房协

路透北京5月31日 - 中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心近日联合发布研报显示，在房地产去杠杆的大趋势下，上市房企资产规模增速开始放缓，未来部分房企的资金链或面临较大压力。

中房网发布的名为《中国房地产上市公司测评研究成果报告》的研报显示，上市房企资产规模增速放缓。2016年末，沪深上市房企总资产均值为550.23亿元人民币，同比增长30.21%，增速较上年下降15.88个百分点；在港上市房企总资产均值为954.06亿元，同比增长8.39%，增速较上年下降7.01个百分点。

在抗风险能力方面，上市房企整体呈现出去杠杆走势，长短期负债指标均有所改善。从长期负债比率来看，2016年末，上市房企净负债率均值为84.56%，较2015年末下降11.53个百分点。从短期负债比率来看，上市房企流动比率均值为210.83%，较2015年末上升25.40个百分点；经营活动现金流继续改善，现金流动负债比率均值为7.63%，较2015年末上升5.13个百分点。

从盈利能力看，上市房企业绩改善盈利普遍增长，净利润率低位回升。2016年上市房企盈利能力绝对值指标仍延续了上升势头，且增速有所回升。上市房企净利润均值为18.75亿元，同比增长17.58%，增幅较上年提升11.44个百分点。

在发展潜力方面，2016年，房地产上市公司营业收入大幅增长，且各项指标增长率较上年也有所回升。其中，上市房企营业收入增长率均值为38.72%，同比增长17.84个百分点；净利润增长率均值为26.39%，同比增长25.61个百分点。

同时，上市房企多元拿地趋势不减，开发商在拿地方面除继续通过合作拿地规避风险外，大中型上市房企普遍加大了并购新增土地资源。