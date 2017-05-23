中国房地产：保定对"双限双竞"模式开发建设的商品房未满10年不得买卖--市政府

路透北京5月23日 - 为保障雄安新区建设顺利实施，中国河北保定市政府发布意见，明确住房自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满两年的，不得买卖。其中，对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“双限双竞”模式取得土地后开发建设的商品住房，自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满10年的，不得买卖。

保定政府网周一发布关于加强房地产市场管理的意见称，对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“双限双竞”模式取得土地的房地产项目，市价格主管部门直接按照限定的房价或竞地的房价进行价格备案，销售过程中严禁调整备案价格。

“人民公证机构不得为违法、违规房产交易行为进行公证。违规交易或私下交易房产的，交易行为不受法律保护。”意见称。

意见提出严格居民限购措施，非本市户籍居民家庭在主城区（主城区系指莲池区、竞秀区和高新区）购买首套住房（含新建商品住房及二手住房）时，须提供主城区三年及以上个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明，补缴的个人所得税纳税证明或社会保险不得作为购房有效凭证。

暂停向拥有主城区两套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有主城区1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售主城区住房；严格商品住房公积金贷款管理，暂停办理住房公积金贷款置换商业银行个人住房贷款业务。

同时，严格房地产开发管理，房地产开发企业在参加土地出让前，须签署诚信经营承诺书。严格土地出让管理，增加保障房和商品住房用地供应，每年将保障房、商品住房用地供应计划向社会公开。（完）

欲浏览更多细节请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)