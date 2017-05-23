中国房地产：保定对"双限双竞"模式开发建设的商品房未满10年不得买卖--市政府

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月23日 - 为保障雄安新区建设顺利实施，中国河北保定市政府发布意见，明确住房自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满两年的，不得买卖。其中，对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“双限双竞”模式取得土地后开发建设的商品住房，自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满10年的，不得买卖。
保定政府网周一发布关于加强房地产市场管理的意见称，对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“双限双竞”模式取得土地的房地产项目，市价格主管部门直接按照限定的房价或竞地的房价进行价格备案，销售过程中严禁调整备案价格。
“人民公证机构不得为违法、违规房产交易行为进行公证。违规交易或私下交易房产的，交易行为不受法律保护。”意见称。
意见提出严格居民限购措施，非本市户籍居民家庭在主城区（主城区系指莲池区、竞秀区和高新区）购买首套住房（含新建商品住房及二手住房）时，须提供主城区三年及以上个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明，补缴的个人所得税纳税证明或社会保险不得作为购房有效凭证。
暂停向拥有主城区两套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有主城区1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售主城区住房；严格商品住房公积金贷款管理，暂停办理住房公积金贷款置换商业银行个人住房贷款业务。
同时，严格房地产开发管理，房地产开发企业在参加土地出让前，须签署诚信经营承诺书。严格土地出让管理，增加保障房和商品住房用地供应，每年将保障房、商品住房用地供应计划向社会公开。（完）
欲浏览更多细节请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为