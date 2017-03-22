中国房地产：廊坊环京调控加码，外地人限购一套房且首付不低于五成--新华

台湾债市：指标10年债殖利率微收跌，静待央行理监事会及发债计划变数厘清

* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。