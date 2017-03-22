中国房地产：廊坊环京调控加码，外地人限购一套房且首付不低于五成--新华

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透北京3月22日 - 环京楼市调控加码仍在继续。中国河北省廊坊市周二出台政策，扩大调控区域包括廊坊市主城区和永清县，且差别化住房信贷政策要求也更加严格，即非本地户籍居民家庭限购一套住房，首付款比例不低于五成。
新华社报导援引廊坊市房管局等多部门联合出台的《关于进一步加强房地产市场调控的意见》称，此次实行住房限购的区域为廊坊市主城区（含广阳区、安次区、廊坊开发区）、三河市、大厂回族自治县、香河县、固安县和永清县。意见将于今年3月22日起施行。
“此举有望抑制房产投资需求，缓解房价过快上涨趋势。”新华报导称。 按照规定，非本地户籍居民家庭限购一套住房且购房首付款比例不低于五成，包括新建商品住房和二手住房；本地户籍居民家庭购买第一套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付款比例不低于三成。
对拥有一套住房的本地户籍居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买住房的，首付款比例不低于五成，包括新建商品住房和二手住房；对购买第三套及以上住房的本地户籍居民家庭，暂停办理商业性个人住房贷款。 此轮调控还将实行差别化住房公积金贷款政策。意见提出，提高住房公积金贷款首付比例，缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套普通住房的，最低首付款比例调整至30%；使用住房公积金贷款购买家庭第二套住房的，最低首付款比例调整至60%；
将停止向购买第三套及以上住房的缴存职工家庭发放住房公积金个人住房贷款。同时，暂停受理住房公积金异地个人住房贷款，继续实行住房公积金个人住房贷款放款轮候制度。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。