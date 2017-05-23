中国房地产：海南省自7月1日起将装修费用纳入到商品住宅总价--省政府

路透北京5月23日 - 海南省发布商品住宅全装修管理办法，从2017年7月1日（含）后取得施工许可证的商品住宅工程全部实行全装修，装修费用将纳入到商品住宅总价。海南或将成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。

海南省政府官网发布住建厅解读称，当前毛坯房交房后二次装修基本上由业主自行委托无相应资质的家装企业或者个人进行装修。商品房二次装修相关制度、规定不健全，处于政府的监管盲区，装修漏洞很多。

海南省商品住宅全部要实施全装修，保障性住房、棚户区改造项目购房对象主要是海南本地居民，住房以刚性需求和改善性需求为主，为更好保障本地居民住房实际需求，减少本地居民购房压力，非商品住宅、保障性住房项目和棚户区改造项目可以参照本办法实施全装修，不强制要求全装修交房。

所谓全装修，指的是交房前墙面、地面等房屋固定面、水电管线、开关插座等基本设施完成装修安装，厨房和卫生间的固定设施如橱柜、洁具等安装到位，基本属于“硬装”范畴，与“精装修”有一定的区别。（完）

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