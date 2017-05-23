中国房地产：海南省自7月1日起将装修费用纳入到商品住宅总价--省政府

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月23日 - 海南省发布商品住宅全装修管理办法，从2017年7月1日（含）后取得施工许可证的商品住宅工程全部实行全装修，装修费用将纳入到商品住宅总价。海南或将成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。
海南省政府官网发布住建厅解读称，当前毛坯房交房后二次装修基本上由业主自行委托无相应资质的家装企业或者个人进行装修。商品房二次装修相关制度、规定不健全，处于政府的监管盲区，装修漏洞很多。
海南省商品住宅全部要实施全装修，保障性住房、棚户区改造项目购房对象主要是海南本地居民，住房以刚性需求和改善性需求为主，为更好保障本地居民住房实际需求，减少本地居民购房压力，非商品住宅、保障性住房项目和棚户区改造项目可以参照本办法实施全装修，不强制要求全装修交房。
所谓全装修，指的是交房前墙面、地面等房屋固定面、水电管线、开关插座等基本设施完成装修安装，厨房和卫生间的固定设施如橱柜、洁具等安装到位，基本属于“硬装”范畴，与“精装修”有一定的区别。（完）
欲浏览详情请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为