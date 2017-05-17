中国房地产：若干年内将持续拉动经济，增加建设用地才是长效机制--专家

路透北京5月17日 - 中国房地产开发集团理事长孟晓苏周三表示，房地产会在若干年内持续拉动经济的增长，对于房价上涨过快的一二线城市，增加建设用地才是长效机制。

孟晓苏在北京大学光华管理学院的房地产相关座谈会上称，长期的土地购置负增长会带来房价上涨压力，四个一线城市之前多年土地供应下降，房价上涨压力总要释放出来。而今年住建部、国土部强调增加住宅用地供应，有助于未来供应压力的缓解。

孟晓苏认为房地产长效机制建设当前的主要突破口在于增加土地供应。他同时担任国务院发展研究中心REITs课题组组长，是参与见证中国房地产业发展的资深人士。

他指出，一些城市实施包括限购在内的短期调控，造成了房地产的短周期现象，三年周期像跳三步舞一样，已经跳了四轮了。整个房地产出现了不成熟的表现，与调控政策不完善等有关。当务之急还是要逐步建立房地产健康平稳发展的长效机制。

孟晓苏表示，今年增加住宅用地的供应量，整个房地产现在还是逐渐复苏，同时，经济增速也在回升。他们20年前提出的房地产业是国民经济的主导产业，到现在还没有过时。

“（房地产）能够拉动中国的经济，未来中国城镇化的进程和中国城市发展的进程，人们盼望有舒适的生活环境，这个不会改变，房地产会在若干年内持续拉动经济的增长。”他说道。

北大光华应用经济学系教授周黎安在同一场合表示，房地产在过去20年对中国经济起到非常大的拉动作用，但也要注意到，房价、地价的变化对实体经济也产生一些负面影响。

他们研究发现，一个城市经历了快速的土地价格上涨，会带来三个效应，一是抵押效应，体现为土地价格上升，有助于解决很多制造业企业融资约束，这是积极的方面；但同时还有两个相对负面的效应，投机效应和挤出效应。

投机效应让主营业务非地产的企业买更多商业用地，获取更多地价升值，而研发投入、专利申请数量也下降了，伤害到了企业长期的发展潜力；挤出效应是指，无地企业贷款更困难，而国有企业更可能是有地企业，民营企业更可能没地，地价上涨一定程度也导致民营企业贷款被挤出。