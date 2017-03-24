中国房地产：走出思想认识误区，加快建立基础性制度和长效机制--专家

路透北京3月24日 - 中国武汉大学经济与管理学院吴思康称，促进房地产市场健康发展，必须走出“高房价是刚需过旺的正常表现”等思想认识上的一些误区，要加快建立基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又努力实现住有所居。
人民日报周五发表他署名的热点辨析文章并称，中国需要走出“依靠房地产业拉动经济增长”、“房子是保值增值最佳投资品”等思想认识上的误区，应弱化住房的投资属性，使其回归居住属性。
针对大城市人口增长不断扩大住房刚性需求，供需缺口必然带动房价上涨的观点。文章认为，从中国实际看，一线城市已从快速扩张阶段进入平稳发展阶段，产业结构优化带动人口动态平衡，人口有进有出，总量相对稳定。在经济快速发展中，尤须防止住房成为炒作对象。
而政府用经济、行政等多种手段对房地产市场进行调控是国际通行做法。当前，应坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，摒弃土地财政和地产经济思维，在促进房地产业健康发展的同时，着力振兴制造业和实体经济。
针对有钱就购房置业是中国人自古就有的传统观念，加之土地是稀缺资源，很多人认为房子只会升值不会贬值。文章指出，1991年日本房地产泡沫破灭等事件显示，房子并非最佳投资品。
中国央行营业管理部和北京市住建委等多部门联合发布关于加强北京地区住房信贷业务风险管理的通知称，要继续从严控制个人购房贷款增量，严格落实各项房地产信贷调控措施；对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策，商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行。 （完）
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)