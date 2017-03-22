中国房地产：需求端下猛药为救急所必需，但“保障住”才是核心目标--新华

路透北京3月22日 - 针对近期多地密集出台楼市调控政策，中国官媒新华社周二晚间发布时评指出，在需求端下猛药，为救急所必需；而从长效机制看，还是要通过供给侧结构性改革促进房地产市场稳定健康发展。“管住炒”也要“保障住”，住是核心目标。

时评指出，把握“房子是用来住的、不是用来炒的”基本定位，必须深入研究短期和长期相结合的基础性制度安排。在楼市调控方面，既要加短鞭，更要用长策。既针对“炒”遏制投机，也要针对“住”稳定预期、保障需求。

“要‘管住炒’，也要‘保障住’，‘住’是核心目标，抓住供给侧结构性改革这条主线，需要把楼市调控目光更多投向‘保障住’。”时评称。

文章并称，供给侧与需求侧是相辅相成的。“双限”调控，短期内稳定了市场，为供给侧改革创造了时间窗口。在楼市调控中，应抓住改革“窗口期”的机遇，围绕“住有所居”的目标，理顺土地政策、财税政策和人口政策，正本清源，形成长效机制。

“调控的政策空间还很充裕。诸如加快棚户区改造，培育和发展住房租赁市场，完善低端有保障、中端有市场、高端有约束的多层次住房体系建设等，都要深化供给侧改革，政府制度供给和企业产品供给形成合力，持续发力。”文章称。

“房子是用来住的、不是用来炒的”，去年底中央经济工作会议剑指“炒房”表态言犹在耳，中国一二三线城市调控新政即鱼贯而出。而蛇打七寸，央行日前明确要求银行对住房信贷做出适度调整，意味着信贷政策正紧密配合楼市防风险应时而动，但去泡沫化之路仍阻且长。