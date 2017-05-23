中国投资：一带一路房地产投资需紧随国家战略，东南亚为近期首选--专家

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月23日 - 近阶段“一带一路”沿线的投资事件此起彼伏，全球物业投资顾问第一太平戴维斯上海估价部董事甘启善认为，中国房地产企业在“一带一路”沿线的投资需紧随国家战略，东南亚将是近期值得中国房企重点考虑的区域。
周一稍晚他在接受媒体采访时指出，“一带一路”战略的落地，基本上是交通、水、电等基础设施项目先行，而且不会全面开花，初期会铺开一些重点基建项目。中国房企可以选择国家战略投资的重点地区或城市跟进房地产投资。
“一带一路是个国策，不单纯是商业行为，没有国家推动，没有两国合作基础，是做不了的，所以对国策支持的地区和领域去投资，才会更安全一点。”他说。
他建议，房企在一带一路的投资期限往往较长，不应单纯发展住宅及商业地产，还应考虑能带动当地经济的项目，例如旅游地产、工业地产、物流园区等，这样才能更好地与“一带一路”国策相结合。
万达集团董事长王健林近日在“一带一路”国际合作高峰论坛上发表演讲，将加强对“一带一路”的旅游投资，包括法国巴黎和印度哈里亚纳邦两个项目。其中印度项目规划制造业园区、文化旅游园区和居住园区，其中制造业和文化旅游园区占地超过70%，未来可创造超过10万个就业岗位，是印度目前最大的投资项目。
过去几年，随着中国富裕人群不断海外置业，万达、绿地、万科等国内房企亦在美国、澳大利亚、英国等发达国家投资和收购房地产项目。不过英国脱欧、美国大选等黑天鹅事件频发后，海外房地产投资出现了一些不确定性。
“出于分散投资的目的，可以选择一些有潜力、增长较快的地区做投资，增加自己投资组合的多样性。”他表示，一带一路沿线国家中，有基础设施和经济前景的地区，一定可以吸引更多的投资。
对于近阶段中国房企可投资的区域，他倾向于发展相对成熟的东南亚地区。他说，中国企业对中亚国家相对比较陌生，对于当地的文化、宗教及政治环境都没有那么熟悉，在当地投资房地产的前景不太确定。
“大家对东南亚一直有投资需求...只是一带一路战略将投资意愿更加强化和清晰，更为看好当地的经济发展前景。”他说。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为