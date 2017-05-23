中国投资：一带一路房地产投资需紧随国家战略，东南亚为近期首选--专家

路透上海5月23日 - 近阶段“一带一路”沿线的投资事件此起彼伏，全球物业投资顾问第一太平戴维斯上海估价部董事甘启善认为，中国房地产企业在“一带一路”沿线的投资需紧随国家战略，东南亚将是近期值得中国房企重点考虑的区域。

周一稍晚他在接受媒体采访时指出，“一带一路”战略的落地，基本上是交通、水、电等基础设施项目先行，而且不会全面开花，初期会铺开一些重点基建项目。中国房企可以选择国家战略投资的重点地区或城市跟进房地产投资。

“一带一路是个国策，不单纯是商业行为，没有国家推动，没有两国合作基础，是做不了的，所以对国策支持的地区和领域去投资，才会更安全一点。”他说。

他建议，房企在一带一路的投资期限往往较长，不应单纯发展住宅及商业地产，还应考虑能带动当地经济的项目，例如旅游地产、工业地产、物流园区等，这样才能更好地与“一带一路”国策相结合。

万达集团董事长王健林近日在“一带一路”国际合作高峰论坛上发表演讲，将加强对“一带一路”的旅游投资，包括法国巴黎和印度哈里亚纳邦两个项目。其中印度项目规划制造业园区、文化旅游园区和居住园区，其中制造业和文化旅游园区占地超过70%，未来可创造超过10万个就业岗位，是印度目前最大的投资项目。

过去几年，随着中国富裕人群不断海外置业，万达、绿地、万科等国内房企亦在美国、澳大利亚、英国等发达国家投资和收购房地产项目。不过英国脱欧、美国大选等黑天鹅事件频发后，海外房地产投资出现了一些不确定性。

“出于分散投资的目的，可以选择一些有潜力、增长较快的地区做投资，增加自己投资组合的多样性。”他表示，一带一路沿线国家中，有基础设施和经济前景的地区，一定可以吸引更多的投资。

对于近阶段中国房企可投资的区域，他倾向于发展相对成熟的东南亚地区。他说，中国企业对中亚国家相对比较陌生，对于当地的文化、宗教及政治环境都没有那么熟悉，在当地投资房地产的前景不太确定。