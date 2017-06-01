中国政策：严控产能过剩项目用水，加强取水许可等审批管理--水利部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月1日 - 中国水利部日前发布关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知，严控产能过剩项目用水，要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批管理，强化水资源刚性约束。
水利部网站刊登的通知称，对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增项目，以及采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和装备的新建、改建、扩建项目，原则上一律不得办理新增取水许可和入河排污口设置等相关手续。
各省级水行政主管部门要及时制修订行业用水定额标准，严格过剩产能和落后产能行业企业的取用水总量控制和定额管理，按照定额核定年度取用水计划，对超计划或超定额取水的，实行累进征收水资源费。
对国家已明确淘汰的落后产能和化解的过剩产能，应同步核减企业年度取水用水计划，并根据国家有关政策要求，责令企业采取限制或停止取水等措施。 通知要求，要定期或不定期组织对产能过剩行业取水许可进行专项监督检查。对监管不力的地区，采取约谈、通报等方式，督促相关地区限期整改。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为