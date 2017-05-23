中国政策：支持社会力量提供多种医疗服务，扩大市场开放--国务院

路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。

中国政府网刊登的国务院关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见称，各地要促进社会办医加快发展，凡符合规划条件和准入资质的，不得以任何理由限制。对社会办医疗机构配置大型医用设备可合理放宽规划预留空间，个体诊所设置不受规划布局限制。

“要打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。”意见要求。

发展医疗服务领域专业投资机构、并购基金等，加强各类资源整合，支持社会办医疗机构强强联合、优势互补，培育上水平、规模化的医疗集团。允许公立医院根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构。

同时，吸引境外投资者通过合资合作方式来华举办高水平医疗机构，积极引进专业医学人才、先进医疗技术、成熟管理经验和优秀经营模式；外资投资办医实行准入前国民待遇加负面清单管理，进一步简化优化审批核准事项。

此外，丰富健康保险产品，大力发展与基本医疗保险有序衔接的商业健康保险。积极发展消费型健康保险；鼓励商业保险机构和健康管理机构联合开发健康管理保险产品，加强健康风险评估和干预；落实推广商业健康保险个人所得税税前扣除政策。

各地要对社会办医疗机构提供的医疗服务按规定免征增值税，进一步落实和完善对社会办非营利性医疗机构企业所得税支持政策。由政府负责保障的健康服务类公共产品可通过政府购买服务的方式提供，逐步增加政府采购的类别和数量。

意见并鼓励各类资本以股票、债券、信托投资、保险资管产品等形式支持社会办医疗机构融资。积极发挥企业债券对健康产业的支持作用；加快探索社会办医疗机构以其无形资产作为质押开展融资活动的政策，条件成熟时推广；探索扩大营利性医疗机构有偿取得的财产抵押范围。（完）

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