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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 16:58 BJT

中国新债：上海6月5日将发行409.2亿元专项地方债，期限5/7/10年

    路透上海5月26日 - 中国上海市财政局周五公告，将于6月5日招标发行总额409.2亿元人民币的专项地方债，期限五、七、10年。
    
    上述专项债为上海市今年首批，其中置换债券78.1亿元，新增债券331.1亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
    类别       期限       规模(亿元)          招标时间         发行期
 专项债券       5年          154.6       6月5日上午9:30-10:1  6月6日
                                         0                    
                7年           100                             
               10年          154.6                            
 总计                        409.2                            
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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