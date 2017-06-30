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中国新债：云南下周五将发行400亿元一般及专项地方债，期限5/7/10年
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2017年6月30日 / 上午10点32分 / 2 天前

中国新债：云南下周五将发行400亿元一般及专项地方债，期限5/7/10年

2 分钟阅读

    路透上海6月30日 - 中国云南省财政厅周五公告，将于下周五(7月7日)招标发行总额40
0亿元人民币一般及专项地方债，其中一般债三期，期限五、七、10年，专项债两期，含五
年、七年品种。
    
    其中，一般债发行规模390亿元，含新增债券341亿元、置换债券49亿元；专项地方债发
行规模10亿元，全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       5年       145     7月7日上午9:20-10:00     7月10日
                   7年       145                                 
                   10年      100                                 
      小计                   390                            
    专项债券       5年        5      7月7日上午10:20-11:00    7月10日
                   7年        5                                  
      小计                   10                             
      小计                   400                                 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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