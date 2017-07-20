中国新债：农发行下周一将招标发行至多140亿元三期债，期限1/7/10年

路透北京7月20日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(24日)招标发行三期固息 债，包括追加发行在内，总计规模不超过140亿元人民币，期限包括一年、七年和10年，本 次发行境外机构仍可通过“债券通”渠道参与。 上述三期债中，一年期为新发债，七年和10年期分别为该行今年第四期CN170404=CFXS 和第五期 的增发债，票面利率为3.83%和3.85%。首场招标结束后，各期限 均各可追加不超过10亿元。 具体发行条款如下： 2017年第10期新发和4/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿，可追加不超过10亿 7年：30亿，可追加不超过10亿 10年：40亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 7月24日下午14:00-15:00 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 7月26日 起息日 1年：2017/7/26；7/10年：2017/1/6 发行期 7/25-7/26 上市日 7月28日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)