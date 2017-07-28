中国新债：农发行下周一将招标增发至多100亿元两期债，期限三和五年

路透北京7月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(31日)招标增发两期固息 债，包括追加发行在内，总计规模不超过100亿元人民币，期限三年和五年，本次发行境外 机构仍可通过“债券通”渠道参与。 刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债分别为该行今年第七期CN170407=CFXS 和第九期 增发债，票面利率为3.98%和4.13%。首场招标结束后，两期债均 各可追加不超过10亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/9期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：40亿，可追加不超过10亿 5年：40亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 7月31日下午14:00-15:00 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月2日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/21 发行期 8/1-8/2 上市日 8月4日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)