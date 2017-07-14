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中国新债：农发行下周三将招标增发至多140亿元三期债，期限1/7/10年
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2017年7月14日 / 早上7点30分 / 1 天前

中国新债：农发行下周三将招标增发至多140亿元三期债，期限1/7/10年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透北京7月14日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(19日)招标增发三期固息
债，包括追加发行在内，总计规模不超过140亿元人民币，期限包括一年、七年和10年，本
次发行境外机构仍可通过“债券通”渠道参与。
    
    上述三期债分别为该行今年第八期               、第四期               和第五期
               增发债，票面利率为3.61%、3.83%和3.85%。首场招标结束后，各期限均各
可追加不超过10亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第8/4/5期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿，可追加不超过10亿
                    7年：30亿，可追加不超过10亿
                    10年：40亿，可追加不超过10亿
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        7月19日下午14:00-15:00
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          7月21日
    起息日          1年：2017/4/21；7/10年：2017/1/6
    发行期          7/20-7/21
    上市日          7月25日
    基本承销额      无
    承揽费          1年：0.05%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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