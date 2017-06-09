中国新债：农发行下周三将招标增发至多230亿元四期债，期限1/3/5/10年

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月9日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(14日)招标增发四期固息 债，包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和10 年。 上述四期债分别为该行今年第八期 、第七期 、第九期 和第五期 增发债，票面利率为3.61%、3.98%、4.13%和3.8 5%。首场招标结束后，一年和10年期各可追加不超过10亿元，三年和五年期各可追加不超过 15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/7/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿，可追加不超过10亿 3年：50亿，可追加不超过15亿 5年：50亿，可追加不超过15亿 10年：40亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：6月14日下午14:00-15:00 5/10年：6月14日下午14:00-15:30 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月16日 起息日 1/5年：2017/4/21；3年：2017/4/19；10年：2017/1/6 发行期 6/15-6/16 上市日 6月20日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为