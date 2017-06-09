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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 18:15 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多230亿元四期债，期限1/3/5/10年

    路透北京6月9日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(14日)招标增发四期固息
债，包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和10
年。
    
    上述四期债分别为该行今年第八期               、第七期               、第九期
               和第五期               增发债，票面利率为3.61%、3.98%、4.13%和3.8
5%。首场招标结束后，一年和10年期各可追加不超过10亿元，三年和五年期各可追加不超过
15亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第8/7/9/5期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：40亿，可追加不超过10亿
                    3年：50亿，可追加不超过15亿
                    5年：50亿，可追加不超过15亿
                    10年：40亿，可追加不超过10亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3年：6月14日下午14:00-15:00
                    5/10年：6月14日下午14:00-15:30
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          6月16日
    起息日          1/5年：2017/4/21；3年：2017/4/19；10年：2017/1/6
    发行期          6/15-6/16
    上市日          6月20日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ------------------------------------------------------(完)
    
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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