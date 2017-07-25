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中国新债：农发行周三增发至多100亿两期扶贫专项债，期限三年和五年
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2017年7月25日 / 凌晨2点43分 / 1 天内

中国新债：农发行周三增发至多100亿两期扶贫专项债，期限三年和五年

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透北京7月25日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(26日)招标增发至多100亿
元人民币两期扶贫专项金融债，期限三年和五年，发行金额均不超过50亿元；本次发行境外
机构仍可通过“债券通”渠道参与。
    
    上述两期债为该行2016年第12期和第13期扶贫专项金融债的增发债，票面利率为2.63%
和2.98%。具体发行条款如下：    
  
                    2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债
   --------------------------------------------------------------
    招标规模上限    3/5年：50亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        7月26日下午14:00-15:00
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          7月28日  
    起息日          3/5年：2016年4月6日
    发行期          7/27-7/28
    上市日          8月1日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%
    --------------------------------------------------------------
    
    农发行称，本次扶贫专项金融债发行的募集资金，将全部用于农发行易地扶贫搬迁贷款
项目投放。扶贫专项债可纳入央行货币政策操作的抵质押品范围，且央行鼓励扶贫专项金融
债的登记托管和交易有关机构，对该类债券的发行、登记、托管、付息、交易等费用给予适
当减免。(完)
                
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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