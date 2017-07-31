中国新债：农发行周三将招标增发至多140亿元三期债，期限1/7/10年

路透上海7月31日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(8月2日)招标增发三期固息 债，包括追加发行在内，总计规模不超过140亿元人民币，期限一年、七年和10年；本次发 行境外机构仍可通过“债券通”渠道参与。 刊登在中国债券信息网的公告显示，上述三期债分别为该行今年第10期CN170410=CFXS 、第四期 和第五期 增发债，票面利率为3.58%、3.83%和3 .85%。首场招标结束后，三期债均各可追加不超过10亿元。 具体发行条款如下： 2017年第10/4/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿，可追加不超过10亿 7年：30亿，可追加不超过10亿 10年：40亿，可追加不超过10亿 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 8月2日下午14:00-15:00 追加投标时间为首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月4日 起息日 1年：2017/7/26；7/10年：2017/1/6 发行期 8/3-8/4 上市日 8月8日 基本承销额 无 承揽费 1年：0.05%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)