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中国新债：农发行周三将招标增发至多260亿元四期债，期限1/3/5/10年
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2017年7月10日 / 早上6点17分 / 2 天前

中国新债：农发行周三将招标增发至多260亿元四期债，期限1/3/5/10年

2 分钟阅读

    路透北京7月10日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(12日)招标增发四期固息债
，包括追加发行在内，总计规模不超过260亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和10年
。
    
    上述四期债分别为该行今年第八期               、第七期               、第九期
               和第五期               增发债，票面利率为3.61%、3.98%、4.13%和3.8
5%。首场招标结束后，各期限均各可追加不超过15亿元。
        
    具体发行条款如下：          
 
                    2017年第8/7/9/5期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    1年：50亿，可追加不超过15亿
                    3年：50亿，可追加不超过15亿
                    5年：50亿，可追加不超过15亿
                    10年：50亿，可追加不超过15亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3年：7月12日下午14:00-15:00
                    5/10年：7月12日下午14:00-15:30
                    追加投标时间为首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          7月14日
    起息日          1/5年：2017/4/21；3年：2017/4/19；10年：2017/1/6
    发行期          7/13-7/14
    上市日          7月18日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ------------------------------------------------------(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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