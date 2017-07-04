中国新债：北京下周一将发行297亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海7月4日 - 中国北京市财政局周一晚公告，将于下周一(7月10日)招标发行总额 297元人民币一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述一般地方债均为北京市今年第二批，全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司 对上述债券评为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 29 7月10日上午9:30-10:10 7月11日 5年 86.23 7年 86.63 10年 95.14 总计 297 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。 其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)