FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
中国新债：北京下周一将发行297亿元一般地方债，期限3-10年
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
半岛局势
综述：朝鲜称其洲际弹道导弹可携带核弹头 美国呼吁全球行动
焦点：中国当局对民间征信的支持力度减弱
深度分析
焦点：中国当局对民间征信的支持力度减弱
焦点：三星第二季获利或创纪录 有望超过英特尔成全球最大芯片商
深度分析
焦点：三星第二季获利或创纪录 有望超过英特尔成全球最大芯片商
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月4日 / 凌晨12点48分 / 1 天前

中国新债：北京下周一将发行297亿元一般地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海7月4日 - 中国北京市财政局周一晚公告，将于下周一(7月10日)招标发行总额
297元人民币一般地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述一般地方债均为北京市今年第二批，全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司
对上述债券评为AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别          期限     规模(亿元        招标时间           发行期
                                 )                             
    一般债券         3年        29      7月10日上午9:30-10:10    7月11日
                     5年       86.23                                
                     7年       86.63                           
                    10年       95.14                                
      总计                      297                                 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below