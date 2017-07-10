中国新债：北京周五首发90亿土地储备专项债，同日招标138亿普通专项债

路透上海7月10日 - 中国北京市财政局上周五晚间公告，将于本周五(14日)首次招标发 行总额90亿元人民币的多期土地储备专项债券，期限含三年和五年，这是财政部宣布开展土 地储备专项债以来的首个发行公告。 另外，该市同日还将招标发行总额138亿元的普通专项债券，期限包括五年(两期)、七 年和10年期。 上述土地专项债全部为新增债券，涉及朝阳等四个区，中债资信评估公司对债券评级均 为AAA，以下为发行明细： 行政区域 规模(亿元 期限 招标时间 发行期 ) 朝阳区 13.1 3年 7月14日下午15:00-15:40 7月17日 朝阳区 30.5 5年 东城区 3.6 5年 石景山区 36.3 5年 大兴区 6.5 5年 金额合计 90 北京市同日招标的普通专项债为今年第二批专项债，全部为新增债券，中债资信评估对 债券评级均为AAA，以下为发行明细： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 56.5 7月14日下午14:00-14:4 7月17日 0 5年 10 7年 39.8 10年 31.7 总计 138 上述土地专项债和普通专项债均采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下 限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值， 上限为该平均值上浮15%。 财政部6月初发布通知，宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内 人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望 陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)