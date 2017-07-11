中国新债：厦门下周一招标发行97亿元地方债，包括40亿土地储备专项债

路透上海7月11日 - 中国厦门市财政局周一晚间公告，将于下周一(17日)招标发行总额 97亿元人民币的一般和专项地方债，期限3-10年，其中包括40亿元的土地储备专项债券，此 为第二批发行地方政府土地储备专项债。 本次招标发行的一般和专项地方债均为该市今年首批，全部为新增债券，其中一般债包 括3/5/7/10年四个期限，土地储备专项债为五年期，普通专项债为10年期。联合资信评估有 限公司对上述债券评级均为AAA。 北京市财政局上周五晚间公告，将于本周五(14日)首次招标发行总额90亿元人民币的多 期土地储备专项债券，期限含三年和五年，这是财政部宣布开展土地储备专项债以来的首个 发行公告。 以下为本次厦门地方债发行明细： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 1.8 7月17日下午14:00-14:4 7月18日 0 5年 5.4 7年 5.4 10年 5.4 小计 18 土地储备专项 5年 40 7月17日下午15:00-15:4 7月18日 债 0 普通专项债 10年 39 7月17日下午16:00-16:4 7月18日 0 总计 97 上述一般和专项债均采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为 中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限 为该平均值上浮15%。 财政部6月初发布通知，宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内 人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望 陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here here (发稿 边竞；审校 乔艳红)