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2 天前
中国新债：厦门下周一招标发行97亿元地方债，包括40亿土地储备专项债
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2017年7月11日 / 凌晨1点18分 / 2 天前

中国新债：厦门下周一招标发行97亿元地方债，包括40亿土地储备专项债

2 分钟阅读

    路透上海7月11日 - 中国厦门市财政局周一晚间公告，将于下周一(17日)招标发行总额
97亿元人民币的一般和专项地方债，期限3-10年，其中包括40亿元的土地储备专项债券，此
为第二批发行地方政府土地储备专项债。
    
    本次招标发行的一般和专项地方债均为该市今年首批，全部为新增债券，其中一般债包
括3/5/7/10年四个期限，土地储备专项债为五年期，普通专项债为10年期。联合资信评估有
限公司对上述债券评级均为AAA。    
    
    北京市财政局上周五晚间公告，将于本周五(14日)首次招标发行总额90亿元人民币的多
期土地储备专项债券，期限含三年和五年，这是财政部宣布开展土地储备专项债以来的首个
发行公告。    
    
    以下为本次厦门地方债发行明细：   
     类别       期限   规模(亿元        招标时间          发行期
                           )                             
   一般债券     3年       1.8     7月17日下午14:00-14:4   7月18日
                                            0            
                5年       5.4                                
                7年       5.4                                
                10年      5.4                                
     小计                 18                                 
 土地储备专项    5年      40      7月17日下午15:00-15:4   7月18日
      债                                    0            
  普通专项债    10年      39      7月17日下午16:00-16:4   7月18日
                                            0            
     总计                 97                                 
    上述一般和专项债均采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为
中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限
为该平均值上浮15%。    
      
    财政部6月初发布通知，宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内
人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望
陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 边竞；审校 乔艳红)

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