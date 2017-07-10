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中国新债：四川下周一将发行307.5亿元一般及专项地方债，期限3-10年
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2017年7月10日 / 上午9点47分 / 2 天前

中国新债：四川下周一将发行307.5亿元一般及专项地方债，期限3-10年

2 分钟阅读

    路透上海7月10日 - 中国四川省财政厅周一公告称，将于下周一(17日)招标发行总额30
7.5亿元人民币一般及专项地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述一般及专项地方债全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为
AAA。
    
    具体发行明细如下：    
      类别         期限   规模(亿元        招标时间           发行期
                              )                             
    一般债券       3年       29      7月17日上午9:30-10:10    7月18日
                   5年       29                             
                   7年       29                             
                   10年     11.5                            
      小计                  98.5                            
    专项债券       3年       62      7月17日上午10:30-11:1    7月18日
                                               0            
                   5年       62                             
                   7年       62                             
                   10年      23                             
      小计                   209                            
      总计                  307.5                                
 
    上述债券采用单一价格招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲
线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%
。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。
其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。
(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网 here
                                    here

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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