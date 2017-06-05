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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 09:30 BJT

中国新债：四川周四将发行400亿元一般地方债，期限3-10年

    路透上海6月5日 - 中国四川省财政厅上周六公告，将于周四（8日）招标发行总额400亿元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。
    
    上述一般债全部为新增债券，通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统招标发行。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。
     
    具体发行明细如下：           
     类别         期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                               )                               
   一般债券       3年         120      6月8日上午9:30-10:10     6月9日
                  5年         120                                  
                  7年         120                                  
                  10年        40                                   
     总计                     400                                  
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
     参看详情，可点选中国债券信息网：here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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