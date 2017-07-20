中国新债：国开行下周二将发行至多305亿三期债，期限1/5/10年

路透上海7月20日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(25日)增发一 年、五年和10年三期固息债，包括向商业银行柜台追加发行在内，总计不超过305亿元人民 币。 上述三期债为该行今年第七期 、第六期 和第10期CN1 70210=CFXS的增发债。首场招标结束后，可以向工行、农行和中行三家银行各追加发行不 超过5亿、25亿和5亿元一年期债券。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 追加上限 1年：35亿元用于柜台发行 期限/计息方式 1/5/10年固息 首场招标时间 7月25日9:30-10:30 柜台追加时间 7月25日10:50-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1年：7月28日；5/10年：7月27日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 1年：7/26-7/28(银行间)；7/26-7/27(柜台) 5/10年：7/26-7/27 上市日 1年：8/1；5/10年：7/31 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)