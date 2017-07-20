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中国新债：国开行下周二将发行至多305亿三期债，期限1/5/10年
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2017年7月20日 / 凌晨2点49分 / 2 天前

中国新债：国开行下周二将发行至多305亿三期债，期限1/5/10年

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月20日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(25日)增发一
年、五年和10年三期固息债，包括向商业银行柜台追加发行在内，总计不超过305亿元人民
币。
    
    上述三期债为该行今年第七期               、第六期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债。首场招标结束后，可以向工行、农行和中行三家银行各追加发行不
超过5亿、25亿和5亿元一年期债券。
    
    具体发行条款如下：
    
                     2017年第7/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限        1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    追加上限        1年：35亿元用于柜台发行 
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    首场招标时间    7月25日9:30-10:30
    柜台追加时间    7月25日10:50-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1年：7月28日；5/10年：7月27日 
    起息日          1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          1年：7/26-7/28(银行间)；7/26-7/27(柜台)
                    5/10年：7/26-7/27
    上市日          1年：8/1；5/10年：7/31
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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