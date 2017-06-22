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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 11:53 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多150亿三期固息债，期限3/5/7年

    路透上海6月22日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(27日)招标增
发总额不超过150亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和七年。
    
    上述三期债分别为该行今年第五期               、第六期               和第一期
               的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和3.85%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第5/6/1期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿
    期限/计息方式   3/5/7年固息
    招标时间        6月27日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月29日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17；
                    7年：2017/1/9
    分销期          6/28-6/29
    上市日          7月3日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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