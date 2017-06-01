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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 15:17 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多190亿三期固息债，期限三、七和10年

    路透上海6月1日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(6日)招标增发
总额不超过190亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、七年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第五期               、第一期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债，票面利率分别为3.88%、3.85%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第5/1/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3年：50亿；7年：30亿；10年：110亿
    期限/计息方式   3/7/10年固息
    招标时间        6月6日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月8日
    起息日          3年：2017/4/19；7年：2017/1/9
                    10年：2017/4/10
    分销期          6/7-6/8
    上市日          6月12日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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