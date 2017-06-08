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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 10:54 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多205亿三期固息债，期限1/3/10年

    路透上海6月8日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(13日)招标增发
总额不超过205亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和10年；其中一年期可追加
不超过25亿元，专门用于商业银行柜台分销。
    
    上述三期债为该行今年第四期               、第五期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第4/5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿，可追加不超过25亿元柜台债
                    3年：40亿；10年：100亿
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        6月13日9:30-10:30
                    追加投标时间10:50-11:00
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1年：6月16日；3/10年：6月15日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          1年：6/14-6/16；柜台债：6/14-6/15
                    3/10年：6/14-6/15
    上市日          1年：6月20日；3/10年：6月19日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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