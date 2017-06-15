中国新债：国开行下周二将增发至多270亿四期固息债，期限1/3/5/10年

路透北京6月15日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(20日)招标增 发总额不超过270亿元人民币的四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述四期债分别为该行今年第四期 、第五期 、第六期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%、4.02 %和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/5/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；3年：60亿 5年：50亿；10年：120亿 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3/5年：6月20日9:30-10:30 10年：6月20日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月22日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 5年：2017/4/17；10年：2017/4/10 分销期 6/21-6/22 上市日 6月26日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% 5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)