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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 10:39 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多270亿四期固息债，期限1/3/5/10年

    路透北京6月15日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(20日)招标增
发总额不超过270亿元人民币的四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。
    
    上述四期债分别为该行今年第四期               、第五期               、第六期
               和第10期               的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%、4.02
%和4.04%。
    
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第4/5/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿；3年：60亿
                    5年：50亿；10年：120亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3/5年：6月20日9:30-10:30
                    10年：6月20日9:30-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月22日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    5年：2017/4/17；10年：2017/4/10
    分销期          6/21-6/22
    上市日          6月26日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%
                    5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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