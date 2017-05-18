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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 13:58 BJT

中国新债：国开行下周二将招标增发至多68亿元固息债，期限一年

    路透北京5月18日 - 中国国家开发银行         周四公告，将于下周二(23日)招标增
发总额不超过68亿元固息债，期限一年。
    
    首场招标结束后，还将向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不
超过5亿元、10亿元、3亿元当期债券。
    
    上述新债为该行今年第四期               的增发债，票面利率为3.20%。
    
    具体发行条款如下：

                   2017年第四期增发债
    ------------------------------------
    发行上限        50亿元
    追加额度        至多18亿元
    期限/计息方式   1年固息
    招标时间        5月23日09:30-10:30
    追加发行时间    5月23日10:50-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
                    追加发行采用数量招标方式
    缴款日          5月26日
    起息日          2017/3/13
    分销期          5月24日-5月26日(银行间)
                    5月24日-5月25日(柜台)
    上市日          5月31日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          无
    ----------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
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