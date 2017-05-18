中国新债：国开行下周二将招标增发至多68亿元固息债，期限一年

路透北京5月18日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(23日)招标增 发总额不超过68亿元固息债，期限一年。 首场招标结束后，还将向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不 超过5亿元、10亿元、3亿元当期债券。 上述新债为该行今年第四期 的增发债，票面利率为3.20%。 具体发行条款如下： 2017年第四期增发债 ------------------------------------ 发行上限 50亿元 追加额度 至多18亿元 期限/计息方式 1年固息 招标时间 5月23日09:30-10:30 追加发行时间 5月23日10:50-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 追加发行采用数量招标方式 缴款日 5月26日 起息日 2017/3/13 分销期 5月24日-5月26日(银行间) 5月24日-5月25日(柜台) 上市日 5月31日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 无 ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)