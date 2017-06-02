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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 14:38 BJT

中国新债：国开行下周四将增发至多90亿元两期债，期限一年和五年

    路透上海6月2日 - 中国国家开发银行         周五公告，将于下周四(8日)招标增发
总额不超过90亿元人民币的两期债，期限为一年和五年，其中五年品种为预发行交易的标的
债券。
    
    上述两期债中，一年期为该行今年第四期               的增发债，票面利率3.20%；
五年品种为该行今年第二期绿色金融债                的增发债，票面利率4.19%。
    
    具体发行条款如下：

                  2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿；5年：50亿
    期限/计息方式   1/5年固息
    招标时间        6月8日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月12日
    起息日          1年：2017/3/13；5年：2017/5/2
    分销期          6/9-6/12
    上市日          6月14日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          无
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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