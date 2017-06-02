中国新债：国开行下周四将增发至多90亿元两期债，期限一年和五年

路透上海6月2日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(8日)招标增发 总额不超过90亿元人民币的两期债，期限为一年和五年，其中五年品种为预发行交易的标的 债券。 上述两期债中，一年期为该行今年第四期 的增发债，票面利率3.20%； 五年品种为该行今年第二期绿色金融债 的增发债，票面利率4.19%。 具体发行条款如下： 2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；5年：50亿 期限/计息方式 1/5年固息 招标时间 6月8日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月12日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/5/2 分销期 6/9-6/12 上市日 6月14日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 无 ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)