中国新债：国开行下周四将增发至多90亿元两期债，期限一年和五年

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月2日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(8日)招标增发 总额不超过90亿元人民币的两期债，期限为一年和五年，其中五年品种为预发行交易的标的 债券。 上述两期债中，一年期为该行今年第四期 的增发债，票面利率3.20%； 五年品种为该行今年第二期绿色金融债 的增发债，票面利率4.19%。 具体发行条款如下： 2017年第四期增发债/第二期绿色金融债增发 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿；5年：50亿 期限/计息方式 1/5年固息 招标时间 6月8日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 6月12日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/5/2 分销期 6/9-6/12 上市日 6月14日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 无 ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为