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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 11:41 BJT

中国新债：国开行周四将在上交所招标增发100亿两期债，期限两年和五年

    路透北京6月14日 - 中国国家开发银行         周三公告，将于周四(15日)在上海证
券交易所招标增发总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限两年和五年。
    
    上述两期债分别为国开行2017年交易所第一期             和第二期             金
融债的增发，票面利率依次为3.78%和3.91%。
    
    除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债。今年4月13日
，国开行开启深交所发行政策性金融债先河，当日招标的一年和三年期固息债利率分别为3.
45%和3.89%。            
    
    具体发行条款如下：

               2017年交易所第1/2期增发债
    ------------------------------------------
    发行上限        2年：60亿元；5年：40亿元
    期限/计息方式   2/5年固息
    招标时间        6月15日下午14:30-15:30
    招标方式        单一价格（荷兰式）
    缴款日          6月20日
    起息日          4月6日
    分销期          6/16-6/19
    上市日          6月21日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          2年：0.05%；5年：0.10%
    ------------------------------------------
    (完)   

    参看详情，可点选上海证券交易所 here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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