中国新债：国开行周四将在上交所招标增发100亿两期债，期限两年和五年

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月14日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于周四(15日)在上海证 券交易所招标增发总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限两年和五年。 上述两期债分别为国开行2017年交易所第一期 和第二期 金 融债的增发，票面利率依次为3.78%和3.91%。 除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债。今年4月13日 ，国开行开启深交所发行政策性金融债先河，当日招标的一年和三年期固息债利率分别为3. 45%和3.89%。 具体发行条款如下： 2017年交易所第1/2期增发债 ------------------------------------------ 发行上限 2年：60亿元；5年：40亿元 期限/计息方式 2/5年固息 招标时间 6月15日下午14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 6月20日 起息日 4月6日 分销期 6/16-6/19 上市日 6月21日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 2年：0.05%；5年：0.10% ------------------------------------------ (完) 参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为