中国新债：国开行周四将增发至多190亿两期固息债，期限一和10年

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(29日)招标增发 总额不超过190亿元人民币两期固息债，期限包括一年和10年。 上述两期债分别为该行今年第四期 和第10期 的增发债 ，票面利率分别为3.20%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；10年：130亿 期限/计息方式 1/10年固息 招标时间 6月29日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月3日 起息日 1年：2017/3/13；10年：2017/4/10 分销期 6/30-7/3 上市日 7月5日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。