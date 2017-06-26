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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 10:31 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多190亿两期固息债，期限一和10年

    路透上海6月26日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(29日)招标增发
总额不超过190亿元人民币两期固息债，期限包括一年和10年。
    
    上述两期债分别为该行今年第四期               和第10期               的增发债
，票面利率分别为3.20%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿；10年：130亿
    期限/计息方式   1/10年固息
    招标时间        6月29日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月3日
    起息日          1年：2017/3/13；10年：2017/4/10
    分销期          6/30-7/3
    上市日          7月5日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

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 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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