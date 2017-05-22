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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 13:40 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多210亿三期固息债，期限三、五和10年

    路透上海5月22日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(25日)招标增发
总额不超过210亿元人民币的三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述三期债为该行今年第五期               、第六期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                        2017年第5/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3/5年：50亿；10年：110亿
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        5月25日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月1日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          5/26-6/1
    上市日          6月5日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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