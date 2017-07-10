中国新债：国开行周四将增发至多280亿三期债，期限1/3/10年

路透北京7月10日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(13日)招标增发 总额不超过280亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债分别为该行今年第七期、第五期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.53%、3.88%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第7/5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1/3年：各70亿；10年：140亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 7月13日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月17日； 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 7/14-7/17 上市日 7月19日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)