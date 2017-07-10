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中国新债：国开行周四将增发至多280亿三期债，期限1/3/10年
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2017年7月10日 / 早上6点27分 / 2 天前

中国新债：国开行周四将增发至多280亿三期债，期限1/3/10年

1 分钟阅读

    路透北京7月10日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(13日)招标增发
总额不超过280亿元人民币的三期固息债，期限包括一年、三年和10年。
    
    上述三期债分别为该行今年第七期、第五期               和第10期               
的增发债，票面利率分别为3.53%、3.88%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第7/5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1/3年：各70亿；10年：140亿 
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        7月13日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月17日； 
    起息日          1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          7/14-7/17
    上市日          7月19日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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