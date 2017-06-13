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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 15:33 BJT

中国新债：大连定向发行289.55亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

    路透上海6月13日 - 中国大连市财政局周二公告，今日采用定向承销方式发行了总额289.5473亿元人民币的一般和专项地方债，包括三年、五年和七年三个期限，利率较区间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。
    
    以下为本次定向地方债具体发行情况：     
 债券类   规模(亿元  期限(年)   利率(%)    基准利率(%  上浮基点(bp)   上浮幅度(%
 别       )                                )                          )
 一般债    56.2174       3        4.13        3.59          54            15
 券                                                                   
           1.1682        5        4.14        3.60          54            15
           77.2704       7        4.23        3.68          55            15
 小计      134.656                                                         
 专项债    57.8113       3        4.13        3.59          54            15
 券                                                                   
            11.08        5        4.14        3.60          54            15
             86          7        4.23        3.68          55            15
 小计     154.8913                                                         
 总计     289.5473                                                         
   
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
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 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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