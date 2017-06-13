中国新债：大连定向发行289.55亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海6月13日 - 中国大连市财政局周二公告，今日采用定向承销方式发行了总额289.5473亿元人民币的一般和专项地方债，包括三年、五年和七年三个期限，利率较区间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模(亿元 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% 别 ) ) ) 一般债 56.2174 3 4.13 3.59 54 15 券 1.1682 5 4.14 3.60 54 15 77.2704 7 4.23 3.68 55 15 小计 134.656 专项债 57.8113 3 4.13 3.59 54 15 券 11.08 5 4.14 3.60 54 15 86 7 4.23 3.68 55 15 小计 154.8913 总计 289.5473 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳；审校 张喜良)